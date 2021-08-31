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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (31.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские оккупанты убили украинского воина. Еще двое ранены; растет количество больных Covid-19 в Украине, 1356 новых случаев. 9 млн украинцев уже привито; Кабул покинул последний американский солдат, а Украина продолжит эвакуацию граждан и после 31 августа; Киев снова заливало дождем; яблочный сезон в разгаре.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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