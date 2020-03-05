Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Нових Санжарах закінчився термін обсервації, ізольованих зустрічали рідні і президент; на Буковині вже п’ятеро людей госпіталізовані з підозрою на корнавірус; Верховна Рада може висловити недовіру генпрокурору; терористи створили на Донбасі катівні і концтабори.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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