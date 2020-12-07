Факты ICTV — Выпуск 15:45 (07.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: впервые с лета в Украине обнадеживающая тенденция с больными коронавирусом; США уже на следующей неделе начинают вакцинацию, готовится к прививке и Европа, в лидерах вакцинации Великобритания; горнолыжные курорты Европы со страхом открывают сезон; 120 лет с дня рождения украинской художницы Катерины Билокур.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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