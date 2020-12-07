Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вперше з літа в Україні обнадійлива тенденція з хворими на коронавірус; США вже наступного тижня починають вакцинацію, готується до щеплення і Європа, у лідерах вакцинації Британія; гірськолижні курорти Європи з острахом відкривають сезон; 120 років з дня народження української художниці Катерині Білокур.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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