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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за минувшие сутки в Украине умерло больше всего людей от начала пандемии — 276; российские наемники обстреляли украинские позиции рядом с Авдеевкой; в Украине от коронавируса застрахован только каждый четвертый медик; государство срывает оборонные заказы на 2020 год, и 10 млрд грн государственных гарантий, которые на это предусматривались, могут сгореть.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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