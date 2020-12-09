Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за минулу добу в Україні померло найбільше людей від початку пандемії – 276; російські найманці обстріляли українські позиції поруч з Авдіївкою; в Україні від коронавірусу застрахований лише кожен четвертий медик; держава зриває оборонні замовлення на 2020 рік, і 10 млрд грн державних гарантій, які на це передбачалися, можуть згоріти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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