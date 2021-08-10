Факты ICTV — Выпуск 15:45 (10.08.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине обнаружили 781 новый случай коронавируса; в США обнародовали список расширенных санкций, принятых к годовщине президентских выборов в Беларуси; на Черкасщине СБУ разоблачила чиновников автодора на сделках с продажей имущества госпредприятия; первый в Украине банк пищи заработал во Львове.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-08-10
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