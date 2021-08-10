Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні виявили 781 новий випадок коронавірусу; у США оприлюднили список розширених санкцій, ухвалених до річниці президентських виборів у Білорусі; на Черкащині СБУ викрила чиновників автодору на оборудках із продажем майна держпідприємства; перший в Україні банк їжі запрацював у Львові.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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