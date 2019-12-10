Факты ICTV – Выпуск 15:45 (10.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: стрельба в больнице Чехии, шестеро погибших; дипломатическая победа или каждый остался при своем. Анализируем результаты нормандской встречи; от глобальной приватизации могут пострадать научно-исследовательские институты; в Киеве собрались женщины со всего мира обсудить гендерные проблемы; в Украине появился медицинский туризм – к нашим врачам массово едут иностранцы.

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