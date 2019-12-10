Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: стрілянина в лікарні Чехії, шестеро загиблих; дипломатична перемога чи кожен лишився при своєму. Аналізуємо результати нормандської зустрічі; від глобальної приватизації можуть постраждати науково-дослідні інститути; у Києві зібрались жінки з усього світу обговорити гендерні проблеми; в Україні з’явився медичний туризм – до наших лікарів масово їдуть іноземці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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