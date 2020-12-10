Факты ICTV — Выпуск 15:45 (10.12.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: истории успешных предпринимателей, для которых 2020 год стал годом доходов; в Украине более 100 тыс. обманутых семей, купивших квартиры в нечестных застройщиков; вакцина против коронавируса в Украине поступит весной; Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод относительно решения Конституционного суда Украины.
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2020-12-10
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