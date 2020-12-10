Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: історії успішних підприємців, для яких 2020 став роком прибутків; в Україні понад 100 тис. ошуканих сімей, які купили квартири в нечесних забудовників; вакцина проти коронавірусу в Україну надійде навесні; Венеційська комісія опублікувала терміновий висновок щодо рішення Конституційного суду України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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