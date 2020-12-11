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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за погоды улицы украинских городов превратились в ледяные площадки и сплошной каток; генерал-майора Назарова признали виновным в трагедии сбитого Ил-76, когда погибли 49 человек; в Украине открыли онлайн-платформу для обучения школьников; в столице готовят к модернизации центральный автовокзал.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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