Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.12.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через погоду вулиці українських міст перетворилися на крижані майданчики та суцільну ковзанку; генерал-майора Назарова визнали винним у трагедії збитого Іл -76, коли загинули 49 людей; в Україні відкрили онлайн-платформу для навчання школярів; у столиці готують до модернізації центральний автовокзал.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2020-12-11
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