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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (12.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские военные тренируются к параду на День независимости; Украина и США будут совместно бороться с транснациональным наркотрафиком; в Николаеве задержали преступную группу из десяти мужчин; на популярный художественный фестиваль Гогольфест из Киева отправится особый поезд.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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