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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські військові тренуються до параду на День незалежності; Україна та США спільно боротимуться з транснаціональним наркотрафіком; в Миколаєві затримали злочинну групу з десяти чоловіків; на популярний мистецький фестиваль Гогольфест із Києва вирушить особливий потяг.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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