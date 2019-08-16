Факты ICTV – Выпуск 15:45 (16.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оконная сетка опасна, только за день из окон выпали двое детей; массовое отравление детей в частном комплексе отдыха на Прикарпатье; двое суток в Сибирском лесу провел 3-летний мальчик, родители оставили ребенка одного и пошли собирать ягоды; без формы, с новым меню и без досок почета для отличников – новации в украинских школах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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