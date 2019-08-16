Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: віконна сітка небезпечна, лише за день з вікон випали двоє дітей; масове отруєння дітей у приватному комплексі відпочинку на Прикарпатті; дві доби в Сибірському лісі провів 3-річний хлопчик, батьки лишили дитину саму і пішли збирати ягоди; без форми, з новим меню і без дошок пошани для відмінників – новації в українських школах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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