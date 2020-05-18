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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: недельную статистику коронавирус начал обнадеживающе — за сутки 325 новых случаев; более 120 стран мира требуют тщательного расследования происхождения коронавируса; на Харьковщине митингуют работники скорой: люди жалуются, что доплаты получают не все, а рискует здоровьем вся бригада — водитель, фельдшер и врач; органические томаты, баклажаны, перец и зелень — по Киевщине заработало большое тепличное хозяйство, овощам достигнуть не помогают химикаты, а урожай собирать круглый год.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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