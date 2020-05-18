Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тижневу статистику коронавірус почав обнадійливо – за добу 325 нових випадків; понад 120 країн світу вимагають ретельного розслідування походження коронавірусу; на Харківщині мітингують працівники швидкої: люди скаржаться, що доплати отримують не всі, а ризикує здоров’ям вся бригада – водій, фельдшер та лікар; органічні томати, баклажани, перець та зелень – на Київщині запрацювало велике тепличне господарство, овочам достигнути не допомагають хімікати, а врожай збиратимуть цілий рік.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.