Факты ICTV — Выпуск 15:45 (26.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: недостаток кислорода, увеличение количества инфицированных и призыв врачей о полном локдауне с одной стороны. А с другой отсутствие масок, пренебрежение дистанцией и карантином выходного дня; в Полтаве суд оправдал водительку-мажорку, которая наехал на парня, а потом даже не вышла из машины и не вызвала скорую; популярные украинские сайты понемногу переходят на платную основу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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