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Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: брак кисню, збільшення кількості інфікованих та заклик лікарів про повний локдаун з одного боку. А з іншого відсутність масок, нехтування дистанцією та карантином вихідного дня; в Полтаві суд виправдав водійку-мажорку, що наїхала на хлопця, а потім навіть не вийшла з машини і не викликала швидку; популярні українські сайти потроху переходять на платну основу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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