Факты ICTV – Выпуск 15:45 (27.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на печерских холмах идут активные консультации из-за главы правительства и его состав, свежеиспеченные депутаты готовятся к первому заседанию парламента; Франция и Германия берутся за организацию переговоров по ситуации на Донбассе за Нормандским форматом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45

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