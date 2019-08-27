Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на печерських пагорбах активні консультації щодо очільника уряду та його складу, свіжоспечені депутати готуються до першого засідання парламенту; Франція та Німеччина беруться за організацію переговорів щодо ситуації на Донбасі за Нормандським форматом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.