Факты ICTV – Выпуск 15:45 (28.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус – украинку, которая прилетела изолировали из-за температуры, пока у нас ни одного подтвержденного случая; бесстрашные украинцы не сильно испугались болезни, работники постоянно курсируют между Украиной и Италией; Москва и Анкара на грани войны в Сирии, в Идлибе погибли десятки турецких военных, Турция собирает экстренное заседание НАТО, мы побывали на отремонтированной линии скоростного трамвая, что стоило городу миллионы гривен, под красивым фасадом очевидные нарушения и халтура.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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