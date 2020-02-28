Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус – українку ,що прилетіла ізолювали через температуру, поки у нас жодного підтвердженого випадку; безстрашні українці не сильно злякались хвороби, заробітчани постійно курсують між Україною та Італією; Москва та Анкара на межі війни у Сирії,в Ідлібі загинули десятки турецьких військових, Туреччина збирає екстрене засідання НАТО; ми побували на відремонтованій лінії швидкісного трамваю, що коштувало місту мільйони гривень, під гарним фасадом очевидні порушення та халтура.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.