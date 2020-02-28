Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус – українку ,що прилетіла ізолювали через температуру, поки у нас жодного підтвердженого випадку; безстрашні українці не сильно злякались хвороби, заробітчани постійно курсують між Україною та Італією; Москва та Анкара на межі війни у Сирії,в Ідлібі загинули десятки турецьких військових, Туреччина збирає екстрене засідання НАТО; ми побували на відремонтованій лінії швидкісного трамваю, що коштувало місту мільйони гривень, під гарним фасадом очевидні порушення та халтура.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.02.2020)
Факти ICTV. Спорт (28.02.2020)
Факти ICTV. Спорт (28.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (28.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (28.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (28.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (28.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (28.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (28.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.02.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка