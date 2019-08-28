Факты ICTV – Выпуск 15:45 (28.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон, именно сейчас он дает в столице пресс-конференцию; отсутствие пожарной сигнализации, неисправные пожарные краны, не заряженые огнетушители – типичные нарушения безопасности в украинских школах, рейд Фактов накануне 1 сентября; столичное метро избавляется от жетонов и очень часто это превращается в штурм касс, особенно в часы пик, репортаж с подземки.

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