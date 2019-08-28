Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV – Выпуск 15:45 (28.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон, именно сейчас он дает в столице пресс-конференцию; отсутствие пожарной сигнализации, неисправные пожарные краны, не заряженые огнетушители – типичные нарушения безопасности в украинских школах, рейд Фактов накануне 1 сентября; столичное метро избавляется от жетонов и очень часто это превращается в штурм касс, особенно в часы пик, репортаж с подземки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 12:45 (28.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (28.08.2019)
Факты ICTV. Спорт (28.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (28.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (28.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (28.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (27.08.2019)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (27.08.2019)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка