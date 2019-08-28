Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві радник з питань національної безпеки США Джон Болтон, саме зараз він дає у столиці прес-конференцію; відсутність пожежної сигналізації, несправні пожежні крани, не заряджені вогнегасники – типові порушення безпеки в українських школах, рейд Фактів напередодні 1-го вересня; столичне метро позбувається жетонів і дуже часто це перетворюється на штурм кас, особливо в часи пік, репортаж із підземки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.