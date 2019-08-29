Факты ICTV – Выпуск 15:45 (29.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада 9-го созыва заработала, депутаты обещают трудиться хоть до ночи пока не решат всех кадровых вопросов; Украина сегодня впервые официально отмечает День памяти по погибшим в войне с Россией. Именно 29 августа 2014, в Иловайском котле погибли минимум 366 военных; 8 жертв похоронил под своими руинами дрогобычский дом, который обвалился от старости вчера. Задержаны двое коммунальщиков, которые к сожалению не сумели уберечь людей от трагедии.

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