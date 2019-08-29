Факти ICTV – Випуск 15:45 (29.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада 9-го скликання запрацювала, депутати обіцяють трудитись хоч до ночі поки не вирішать усіх кадрових питань; Україна сьогодні вперше офіційно відзначає День пам’яті за загиблими у війні з Росією. Саме 29 серпня 2014 року, в Іловайському котлі загинули мінімум 366 військових; 8 жертв поховав під своїми руїнами дрогобицький будинок, який обвалився від старості вчора вночі. Затримано двох комунальників, які на жаль не зуміли вберегти людей від трагедії.

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