Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: министр здравоохранения обещает, что ослабление карантина начнется с 11 мая, если на праздники украинцы усидят дома; власть Черкасс самовольно позволила работать продовольственным магазинам и транспорту; правительство разрешило открыть рынки.

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