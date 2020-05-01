Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.05.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міністр охорони здоров’я обіцяє, що послаблення карантину почнеться з 11 травня, якщо на свята українці всидять вдома; влада Черкас самовільно дозволила працювати продовольчим магазинам і транспорту; уряд дозволив відкрити ринки.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45
2020-05-01
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