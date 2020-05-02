Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні може бути 140 тис. смертей, якщо скасувати карантин передчасно, Україна за кількістю інфікованих обігнала Південну Корею; на передовій рекордна кількість обстрілів, такого не було кілька місяців, п’ятеро вояків поранені; триває конфлікт мера Черкас з центральною владою, Бондаренко показав переписку з погрозами і зробив відеозаяву.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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