Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство не будет продолжать карантин выходного дня; в Украине новый рекорд по цифрам Covid. На этот раз больше всего тех, кто выздоровел; Великобритания первой в мире позволила вакцинацию от Covid; в Украине могут подорожать товары и услуги. Ведь тариф на транспортировку электроэнергии значительно возрос.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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