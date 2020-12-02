Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.12.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд не буде продовжувати карантин вихідного дня; в Україні новий рекорд стосовно цифр Covid. Цього разу найбільше тих, хто одужав; Британія першою у світі дозволила вакцинацію від Covid; в Україні можуть здорожчати товари і послуги. Адже тариф на транспортування електроенергії значно зріс.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2020-12-02
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