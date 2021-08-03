Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве нашли тело директора Белорусского дома в Украине Виталия Шишова; на Востоке Украины российские оккупанты трижды открывали огонь по позициям ВСУ; смертельный ураган пронесся накануне Тверской областью России; показатель заболеваемости коронавирусом в Украине резко растет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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