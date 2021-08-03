Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві знайшли тіло директора Білоруського дому в Україні Віталія Шишова; на Сході України російські окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ; смертельний ураган пронісся напередодні Тверською областю Росії; показник захворюваності на коронавірус в Україні різко зростає.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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