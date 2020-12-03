Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине второй день подряд положительная динамика по Covid-19. Но в больницах до сих пор не хватает мест; катастрофически не хватает инфекционистов и вирусологов; на Луганщине погорельцы с июля ждут обещанных выплат; и снова в Украине игнорируют отечественных производителей. Столица без тендеров закупила 200 белорусских автобусов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.