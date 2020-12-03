Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні другий день поспіль позитивна динаміка по Covid-19. Але в лікарнях досі не вистачає місць; катастрофічно бракує інфекціоністів та вірусологів; на Луганщині погорільці з липня чекають обіцяних виплат; і знову в Україні ігнорують вітчизняних виробників. Столиця без жодних тендерів закупила 200 білоруських автобусів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.