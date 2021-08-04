Факты ICTV — Выпуск 18:45 (04.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Жан Беленюк стал чемпионом по греко-римской борьбе и сдобу первое золото для Украины на Олимпиаде в Токио; президент ожидает всестороннего расследования обстоятельств гибели главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова; белорусский тренер по гандболу Константин Яковлев выехал в Украину; в Украине растет количество больных коронавирусом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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