Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Жан Беленюк став чемпіоном з греко-римської боротьби та здобу перше золото для України на Олімпіаді в Токіо; президент очікує всебічного розслідування обставин загибелі очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова; білоруський тренер з гандболу Костянтин Яковлєв виїхав до України; в Україні зростає кількість хворих на коронавірус.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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