Факты ICTV — Выпуск 18:45 (04.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: локдауна в декабре не будет. Но правительство таки планирует жесткий карантин; в больницах катастрофически не хватает кислорода. Преодолеть проблему помогают благотворители и волонтеры; Украине нужно делать в шесть раз больше тестов. Но привлекать частные лаборатории мешают коллизии в правилах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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