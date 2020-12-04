Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: локдауну у грудні не буде. Але уряд таки планує жорсткий карантин; в лікарнях катастрофічно бракує кисню. Подолати проблему допомагають благодійники і волонтери; Україні потрібно робити у шість разів більше тестів. Але залучати приватні лабораторії заважають колізії у правилах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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