Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Олимпиаде в Токио Украина получила еще одно серебро и бронзу, в общем у наших спортсменов уже 13 медалей; белорусов будут лишать гражданства за экстремизм; Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать себя гранатой в здании Кабмина, объявили подозрение; количество заражений коронавирусом в мире пересекло отметку в 200 млн.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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