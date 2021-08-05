Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.08.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Олимпиаде в Токио Украина получила еще одно серебро и бронзу, в общем у наших спортсменов уже 13 медалей; белорусов будут лишать гражданства за экстремизм; Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать себя гранатой в здании Кабмина, объявили подозрение; количество заражений коронавирусом в мире пересекло отметку в 200 млн.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-08-05
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