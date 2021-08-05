Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Олімпіаді в Токіо Україна здобула ще одне срібло та бронзу, загалом у наших спортсменів вже 13 медалей; білорусів позбавлятимуть громадянства за екстремізм; Володимиру Прохничу, який погрожував підірвати себе гранатою в будівлі Кабміну, оголосили підозру; кількість заражень коронавірусом у світі перетнула позначку в 200 млн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.