Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине; как защитить свои права за рубежом; как утилизировать старую неисправную технику в Киеве; Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Международным днем волонтеров; в Киеве на Байковом кладбище открыли памятник первому и пока единственному космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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