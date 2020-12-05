Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні; як захистити свої права за кордоном; як утилізовувати стару несправну техніку у Києві; Президент Володимир Зеленський привітав українців з Міжнародним днем волонтерів; у Києві на Байковому цвинтарі відкрили пам’ятник першому і поки що єдиному космонавту незалежної України Леоніду Каденюку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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