Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ; к Днепру доставили жителя Донецкой области, который получил ранение во время обстрела российскими боевиками; греческие полицейские и спасатели с утра прочесывают жилые кварталы в пригороде Афин; штормовое предупреждение объявили на большинстве территории Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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