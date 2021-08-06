Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ; до Дніпра доставили мешканця Донецької області, який зазнав поранення під час обстрілу російськими бойовиками; грецькі поліцейські та рятувальники від ранку прочісують житлові квартали у передмісті Афін; штормове попередження оголосили на більшості території України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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