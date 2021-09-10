Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Факты. Выпуски
Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Зеленский открыл Ялтинскую европейскую стратегию в формате мозгового штурма, его слова о вероятности полномасштабной войны с Россией уже цитируют все международные медиа; у завода Антонова первый государственный заказ за 30 лет независимости; по факту массового отравления школьников хмельницкая полиция открыла уголовное производство.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV. Спорт 18:45 (10.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (10.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (10.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (10.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (10.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (10.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (10.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (10.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (09.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (09.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (09.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (09.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.09.2021)
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка