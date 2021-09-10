Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.09.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Зеленский открыл Ялтинскую европейскую стратегию в формате мозгового штурма, его слова о вероятности полномасштабной войны с Россией уже цитируют все международные медиа; у завода Антонова первый государственный заказ за 30 лет независимости; по факту массового отравления школьников хмельницкая полиция открыла уголовное производство.
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2021-09-10
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